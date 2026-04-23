和歌山競輪のF2モーニングが23日、開幕した。A級予選の1Rは白岩大助（46＝埼玉）が制した。逃げる土田武志（26＝茨城）の番手から、しっかりゴール前でかわした。「（選手として）26年以上やってますけど、あんなに楽な展開はめったにない。ホッとしています。選手にとって“1着がいい薬”と言いますから」。昨年8月1日、富山G3の2日目以来となる勝利に胸をなで下ろした。来期はS級に復帰する。「差し切る脚がないので。今