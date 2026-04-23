◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露した。打線の援護に恵まれず、今季3勝目はならなかったが、完璧な投球内容だった。ただ、7回から2番手で登板したジャック・ドライヤー投手（27）が3ランを被弾した。大谷は0―0の6回、2死