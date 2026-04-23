ソニーグループが開発した卓球用ロボットシステム「Ace」が、人間の一流選手相手に初勝利を収めるという画期的な成果を挙げました。Ace Research Project | Sony AIhttps://ace.ai.sony/ソニーAI、現実世界の人工知能とロボットにおける画期的研究を発表 - Sony AIhttps://ai.sony/news/project-ace-press-releaseAIロボット、卓球で人間に勝つ全国大会選手と対戦、ソニーが開発 [AIの時代]：朝日新聞https://www.asahi.com/arti