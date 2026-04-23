【ディズニーストア新商品】 4月21日～ 順次発売 価格：2,000円～ ウォルト・ディズニー・ジャパンは、これからの季節に向けて暑さ対策にぴったりのアイテムをディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて4月21日より発売した。価格はマルチポシェットが2,000円など。 ディズニー