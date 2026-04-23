お笑いタレントの太平サブローと、漫才コンビ「ハイヒール」のモモコが２３日、大阪市内で「みるく饅頭月化粧」の新ＣＭ発表会見に出席した。２０１３年からＣＭ放送を開始。当初から出演していたサブローに、今回新しくモモコが加わった。新ＣＭは３パターンを撮影。モモコは「本当にＮＳＣとか呼ばれへん学校のもんって言われている中、お家に呼んでいただいて、ご飯食べさせてもらって、奥様にもお洋服をいただいたり。す