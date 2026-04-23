ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、２８日に引退会見を行うことが発表された。所属の木下グループが発表した。「りくりゅう」は、１７日にＳＮＳ上でそろって今季限りでの引退を表明していた。ミラノ五輪で金メダルを獲得した「りくりゅう」は、２２日の優秀選手表彰祝賀会で最優秀に相当するＪＯＣ杯などを受賞。今後は競技の普及や指