◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、８回無死一塁で迎えた４打席目も左飛で凡退。第５打席は回って来ないまま敗れ、連続試合出塁記録は「５３」で止まった。打者としては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合