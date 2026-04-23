小学生と中学生を対象にした全国学力・学習状況調査がきょう23日行われています。 この調査は、小学6年生と中学3年生を対象に全国一斉に行われるもので、鹿児島県内の公立の小中学校では2万8360人が対象です。 鹿児島市の甲東中学校では23日、3年生およそ80人が、国語、数学と、英語の調査に参加しています。小学6年生は23日、国語と算数が行われます。 去年の調査で鹿児島県は、中学生はすべての科目で全国平均を下回りまし