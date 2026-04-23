新年度が始まり、環境の変化や緊張が続くこの時期。なんとなくおなかの調子がすぐれない……という方もいるのではないでしょうか？実はそれ、「過敏性腸症候群」のサインかもしれません。ストレスなどがきっかけで、誰にでも起こりうる腸の不調。一体どんな病気なのか、腸活ドクター・郄畑宗明先生に教えていただきました。最近増えている「過敏性腸症候群」ってどんな病気？ストレスがおもな原因で、腹痛や便秘・下痢を繰り