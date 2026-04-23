初登板で勝利した新人投手の4戦3勝は、球団8人目の快挙だそうだ。巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸（24=鷺宮製作所）のことである。【もっと読む】巨人・坂本勇人「二軍落ち」のXデー…代打もムリで「そのまま引退」にも現実味22日、前橋での中日戦に先発。二回まで奪ったアウトは全て三振という10奪三振の力投で、5回6安打1失点。チームトップの3勝目を挙げた。二回にはプロ初安打も放った。東京ドーム以外の公式戦登板は初