また負けた。【もっと読む】落合博満氏「なぜ完投させないのか」 根尾ら中継ぎ陣がダメな中日への処方箋中日は22日の巨人戦で敗れ、今季ワーストの6連敗。21試合で4勝17敗の借金13。勝率.190と歴史的な低迷に喘いでいる。20試合終了時の借金12は1980年に並んで球団ワーストタイ記録だったが、この日敗れて21試合終了時点で17敗到達は球団ワースト記録。（80年は21試合終了時で借金11）。21試合で10度の逆転負けを喫するなど