秋田朝日放送 22日夜、秋田市の千秋公園でクマ１頭が目撃されました。 警察によりますと、22日午後６時５０分ごろ千秋公園の近くを歩いていた人が公園の石垣の上にいる体長およそ１メートルのクマ１頭を目撃しました。秋田市はクマの痕跡があるか周辺を調べていて、いまのところ公園の立ち入り規制は行っていません。