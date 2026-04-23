秋田朝日放送 22日夜、横手市の国道で停止していたトラックに普通乗用車が追突し普通乗用車の男性が死亡しました。 警察と消防によりますと、22日午後９時ごろ横手市山内の国道１０７号で、道路工事現場に設置された仮設の信号機の前に止まっていたトラックに普通乗用車が追突しました。普通乗用車を運転していた２０代の男性が意識がない状態で病院に運ばれ、その後死亡しました。現場は片側交互通行になっていました。