「ジャイアンツ３−０ドジャース」（２２日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。前回登板の１５日のメッツ戦は死球の影響で５年ぶりに投手に専念しており、２登板ぶりに投打同時のリアル二刀流でプレーとなったが、６回９１球５安打無失点７奪三振の快投を見せた。無四球は今季初。開幕から４登板連続ＱＳを達成し、防御率は驚異の０・３８となった。味方の援護はなく３勝目はなら