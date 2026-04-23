元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。自身の結婚式にまつわるエピソードを明かした。この日はさまぁ〜ずがゲスト出演し、同コンビが出演するテレ東系「もやもやさまぁ〜ず2」についてトーク。佐久間氏は「後輩たちなので。モヤさまのアナウンサーとかも」と番組の歴代アシスタントに触れると「大江はだ