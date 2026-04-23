お笑いコンビ、ハイヒールモモコ（62）が23日、大阪市内で和菓子メーカー青木正風庵の「みるく饅頭月化粧」新CM発表会に出席した。1・5秒に1個売れるなど、大阪土産としてもおなじみの雪化粧。これまで、CMを務めてきた大平サブロー（70）と共に盛り上げるべく、新たに“妹分”としてCMキャラクターに起用されたモモコは「日持ちがするんでいろんな人に差し入れしてきた。福山（雅治）さん、WEST．、はるな愛ちゃん、北斗晶さん