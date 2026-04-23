昨年のＭ−１王者・たくろうが２２日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、１１日に行われたボクシング・那須川天心の復帰戦でオープニングアクトの漫才を披露したことに「内容的には１０秒ノックアウトでした」と笑わせた。塙宣之から「あんなリング上でやらされるとは」と水を向けられたたくろうは「みんな見てるな」と笑い「内容的には１０秒ノックアウトでした」と笑わせた。漫才の出来には納得していないよう