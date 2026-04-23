オンライン上で行われる違法賭博に対する警察の摘発が急増している。警察庁によると、2025年のオンライン賭博事犯の検挙は165件、317人に上り、事件数は2024年から103件増と大幅に増加した。スマートフォンの普及や海外運営サイトの浸透を背景に、取り締まりの重点が賭客だけでなく、運営や収益構造に関与する周辺分野へと広がっている。検挙状況をみると、165件のうち158件が店舗を持たない「無店舗型」で、検挙人員は221人に達し