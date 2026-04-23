プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督、アレックス・ラミレスさん（51）の妻・ラミレス美保さん（43）が、ダウン症の長男への思いを明かし、注目を集めている。【映像】ラミレス美保さんのダウン症の長男や家族ショット2015年にラミレスさんと結婚した美保さんは、ダウン症であることを公表している11歳の長男・剣侍くんをはじめ、8歳の次男・寿凛くん、6歳の長女・莉明ちゃん、3歳の三男・杏気くん、4人の子育てに奮闘して