テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは22日夜の放送で、高市早苗首相の肝いり政策である飲食料品の2年間に限った消費減税に関し、業界団体や与党内で慎重論が出ていることについて「今年の衆院選前にかなり唐突に打ち出した印象があり、高市政権の根回し不足、準備不足といわれても仕方ないのではないか」などと指摘した。高市首相は「給付付き税額控除」に移行するまでの「つなぎ」とし