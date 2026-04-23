藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月21日（火）の同番組では、子育て世代の春の一大イベント「卒園式」が特集された。長女の卒園式を先日経験したばかりの横澤は、保育園の感動的な“演出”で号泣したそうで…。【映像】横澤夏子、収録中に思い出し泣き！卒園式で長女の言葉にいっぱいいっぱいに…周囲から、「子どもの人生を追うと卒園式が一番泣ける」と聞いていた横澤だが、初めて