ファナティクス・ジャパン合同会社が、4月25日と26日にシティサーキット東京ベイにて開催されるバスケットボールファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」において、NBAオフィシャルマーケットプレイスを出店する。 「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」は、無料で楽しめる、世界中で開催されている体験型バスケットボールファンの日本版イベントで、日本では今回が初開