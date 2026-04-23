アシックスジャパンは4月23日、黒川虎徹（B1アルティーリ千葉所属）とアドバイザリースタッフ契約を締結したと発表した。 黒川は今後、同社のバスケットボールシューズなどの着用に加え、商品開発へのアドバイスや販売促進活動などに協力。競技に触れる機会の創出や日本バスケットボール界の発展に寄与する取り組みにも参加する予定だという。 契約発表に際し、黒川は「子どもたちの