★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２フィジカルＡＩ ３半導体 ４リサイクル ５半導体製造装置 ６防衛 ７ドローン ８蓄電池 ９人工知能 １０宇宙開発関連 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「人工知能」が９位となっている。 ソフトバンク、ＮＥＣ、富士通、ＮＴＴ傘下のＮＴＴデータグループ、東京大学大学院情