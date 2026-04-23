日本ギア工業がストップ高の１５２６円に買われている。岡野バルブ製造が２２日の取引終了後に２６年９月期業績予想の上方修正を発表したことを受けて、同じく原発関連銘柄である同社にも好業績期待の買いが入っているようだ。 岡野バは、バルブ製造部門で柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所２号機向けの計画案件で追加受注が増加したほか、七尾大田火力発電所向け案件の工程が前倒しとな