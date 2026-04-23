バルセロナのスペイン代表FWラミネ・ヤマルが今季の残り試合を欠場する可能性があるようだ。アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』が報じている。ヤマルは22日のラ・リーガ第33節セルタ戦(○1-0)でスタメン出場。前半40分に先制のPKを決めたが、直後に左ハムストリングを痛めた様子で倒れ込み、そのまま交代となった。クラブ関係者が『ESPN』に語ったところによると、初期の見立てではハムストリングの断裂が疑われてい