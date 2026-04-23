豚こまのフライパンパエリャ【画像を見る】フライパンごと食卓へ出しても映える「豚こまのフライパンパエリャ」豚こまは炒めもの以外にも、和洋さまざまなレシピで大活躍！コスパがよいのはもちろん、火の通りも早いから忙しいときにもとっても便利な食材です。今回は豚こまで作るフライパンごとサーブできるお手軽パエリャのレシピを料理家の今井亮さんが教えてくれました。レシピを教えてくれたのは料理家の今井亮さん▷教