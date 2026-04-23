DxOは4月21日（火）、画像編集ソフトウェア「Nik Collection 9」を発売した。価格は、新規ライセンスが2万2,900円、Nik Collection 7または8からのアップグレードが1万2,900円。 Nik Collectionは、特定の表現に特化した7つのソフトウェアで構成されている画像編集ツール。ソフト単体のほか、Adobe Photoshop、Adobe Lightroom Classic、DxO PhotoLabなどのプラグインとして使用できる。 今回のバージョ