【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、4月24日にシングル「ROMEO」をリリースすることが決定した。 ■「ROMEO」初披露時のパフォーマンス映像が4月24日19時に公開 本作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなる待望のシングル。メンバー3名によるセルフプロデュース型のユニッ