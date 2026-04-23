【写真】貴族風の巨大なウィッグをつけた全身ピンクのMV撮影時のオフショットを公開したあのちゃん あのちゃんが自身のXを更新し、巨大な頭（ヘアースタイル）のショットを投稿した。 ■ドラマ主題歌「愛晩餐」のMVオフショットを公開 テレ東の連続ドラマ『惡の華』に鈴木福とのW主演で出演中のあの。ドラマ主題歌は、あのちゃんのアーティスト名義“ano”による「愛晩餐」が起用されている。 ドラマのために