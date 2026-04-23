【写真】オレンジのTシャツ姿でレコーディングに臨む木村拓哉 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、レコーディングスタジオでの自撮りショットを投稿した。 ■木村拓哉「なかなかのハードルでしたが、なんとか越えてみました」 4月22日の投稿で、「今日はレコーディングへ!!」とコメントし、ポップガードを挟んでマイクと向き合うオレンジのTシャツ姿を公開。 オールバックのヘアスタ