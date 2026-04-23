横浜魚類 [東証Ｓ] が4月23日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の2億円→2億4000万円(前の期は1億8100万円)に20.0％上方修正し、増益率が10.5％増→32.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の5800万円→9800万円(前年同期は9300万円)に69.0％増額し、一転して5.4％増益計算になる。 株