ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。6回91球を投げて、5安打無失点無四球7奪三振と圧巻のパフォーマンスを見せた。 ■打線の援護はなく…… 大谷は初回の立ち上がり、2死からルイス・アラエス内野手、ラファエル・デバース内野手に連打を浴びて走者を背負うも、最後はケーシー・シュミット内野手を空振