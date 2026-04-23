現在運休している長崎市の稲佐山スロープカーの代わりに市は、ゴールデンウイーク期間中に無料のシャトルバスを運行すると発表しました。 長崎稲佐山スロープカーは、3月下旬から緊急停止が続いていたことなどを受け4月5日から運休しています。 これを受け長崎市は、稲佐山の中腹と展望台をつなぐ無料のシャトルバスを運行すると発表しました。 長崎遊覧バスが運行し、期間