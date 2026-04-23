4月26日（日）25:25〜26:30 日本テレビにて「ヴィタリーの伝言〜ウクライナ侵攻4年間の記録〜」を放送（「NNNドキュメント」 拡大版・再放送）。日本メディアのコーディネーターを務めるヴィタリー・ジガルコと家族の苦難の4年間を追ったドキュメンタリー。2022年2月24日、ロシア軍の侵攻によりヴィタリーのふるさとマカリウは戦場になった。家族を連れての決死の逃避行。その苦悩の日々を彼は映像で記録していた。苦難を乗り越え