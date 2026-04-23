お笑いコンビ「麒麟」の田村裕（46）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。自身が思う“貧乏論”を熱弁した。この日は「実家金持ち＆貧乏芸人大集合」として、“金持ち側”のお笑いタレントの椿鬼奴、「Take2」の東MAXこと東貴博、“貧乏側”で「アインシュタイン」の河井ゆずる、田村が出演した。番組内で「僕も裕福じゃなかった」というMCの「かまいたち」濱家隆一が、幼少期