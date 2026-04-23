漫才師の大平サブロー（70）、ハイヒールのモモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席した。新たに出演することが決まったモモコは、インパクト抜群の被り物姿を披露した。【写真】インパクト抜群！被り物姿の大平サブロー＆モモコ『月化粧』は、大阪名物の土産菓子。2010年に販売開始され、サブローが商品の顔を担ってきた。今回、新CMが3本制作され、モモコが仲間入りして、コ