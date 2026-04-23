ミュージシャン・俳優のGACKTさんが4月23日、自身のＸを更新。趣味のルアーケース作りへのこだわりを綴りました。【写真を見る】【 GACKT 】自作ルアーケースへのこだわり「やっぱりボクは、『作る』という行為が好きなんだな。ハマると終わらない」ツアーも終わり、フィッシングルームにこもって釣りの準備をしているというGACKTさんは、「ルアーケースのトレイを3Dプリンターで自作しているんだが、すでにサンプルを50個以上作っ