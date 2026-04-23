◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平選手が、6回無失点の好投を披露しマウンドを降りました。初回表の攻撃で第1打席に立った大谷選手は、その裏に今季4度目の先発登板を飾ると、2本のヒットを許しながらも3つのアウトを三振に仕留める無失点の立ち上がりを見せます。すると2回以降はリズムに乗り、4回まで3イニング連続で三者凡退。5回は1アウトからエリオト・ラモ