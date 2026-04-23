農林水産省の公式X（@MAFF_JAPAN）が23日、春・冬の旬野菜である「ギョウジャニンニク」と、有毒植物である「イヌサフラン」の見分け方について解説した。【図解】ギョウジャニンニクとイヌサフランの見分け方近日、イヌサフランを誤って食べたことによる食中毒で死者が出ていることについて触れ、「イヌサフランはギョウジャニンニクと見た目がよく似ており、誤って食べると大変危険です！鑑賞用と食用は植える場所を分けて管