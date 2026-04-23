LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、パワーアップして戻ってくる。リードシングル「CELEBRATION」の音源とミュージックビデオが、24日に全世界同時公開される。22日にエンターテインメント企業HYBE（ハイブ）傘下YouTube（ユーチューブ）チャンネルと、同グループの公式SNSで、同曲のティザー映像が公開された。公開された映像は、5人のメンバーが巨大な門を勢いよく突き破って登場するシーンから始まった。眉のピアスや緑がかった