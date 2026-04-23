全日本スキー連盟は23日、2026〜27年シーズンの指導陣を発表し、スノーボードのハーフパイプ（HP）は五輪2大会に出場した村上大輔氏、スロープスタイルとビッグエアは稲村樹氏がヘッドコーチ（HC）に就いた。16日の理事会で承認された。今回は初めてHC候補者を公募した。ノルディックスキー・ジャンプは作山憲斗氏がHC、金城芳樹氏がチーフコーチとして引き続き指導する。アルペンスキーは河野恭介氏がHCに就く。フリースタ