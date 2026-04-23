元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が23日までにXを更新。24年のパリ五輪の現地中継放送をめぐりネットで炎上した件についてつづった。中川はパリ五輪の開会式生中継に、白いジャケットにベージュのインナーを合わせて登場。ネット上では、ベージュ色が「裸に見えた」などと話題になり、意図しない形で炎上を経験している。中川は海外のインフルエンサーのポストを引用。男性ニュースキャスターがカーキ色のチノパンを履いて