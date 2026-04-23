福間香奈女王に西山朋佳女流三冠が挑戦する第19期マイナビ女子オープン五番勝負は、挑戦者先勝で迎えた第２局が４月22日（水）に山梨県甲府市の「常磐ホテル」で行われました。対局の結果、両者得意の相振り飛車から抜け出した福間女王が143手で勝利。力強い指し回しでスコアを１勝１敗に戻しています。○ふたりだけのオープニング公式戦直近10局で４勝６敗と調子を落としている福間女王、開幕戦を落として迎えた本局は初手に５筋