メッツがついに長いトンネルを抜けた。２２日（日本時間２３日）の本拠地ツインズ戦は２―２で迎えた８回、二死一、二塁から６番・ビエントスがしぶとく右前に落とし、二塁からバティが生還。値千金の勝ち越し打で３―２で勝利をもぎ取り、屈辱連敗を１２で止めた。勝利の瞬間、マウンドのウィーバーが天を仰いだ。外野の３人が抱き合い、インタビュー中のビエントスにバディとメレンデスが水をかけて祝福した。初回に二死三塁