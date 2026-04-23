●なぜ今、宇宙なのか？ 注目集まる成長テーマの理由 インフレ傾向がますます強まり、現金の価値が目減りしていく中で、投資によって資産を防衛していこうという方も多いかと思います。その場合、オルカンなどの定番商品が選ばれていますが、成長率という点で注目したいのが、これまでテーマ型投資の中でも比較的高いパフォーマンスを示してきた宇宙関連分野です。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・