元ＢｉＳＨのメンバーでタレント・作家のモモコグミカンパニーが２３日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。対人での注文に苦戦したことを明かした。モモコグミカンパニーは食事をする際、対人注文せざるを得ない状況だったといい「タッチパネルに慣れすぎて、カウンターで店員さんに追加でおにぎり注文するだけなのに５分くらいかかった笑。不甲斐ない」とつづった。最近多くの飲食店で、タッチパネルでオーダーするシステ