2026年3月27日（金）、JCBがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を貸し切る特別イベント「JCBプレミアムナイト 2025」が開催された。本イベントは、対象期間中にJCBプレミアムカードで30万円以上利用した人の中から抽選で招待されるもの。通常営業時間終了後の19:00〜22:00に、招待者のみがアトラクションを楽しめる。今回は夫と0歳の息子とともに参加。限られた3時間でどこまで満喫できるのか、実体験をもとにレポートする。