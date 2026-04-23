NHKで2022年から放送されたドラマシリーズの劇場版となる山下智久主演映画『正直不動産』より、ディーン・フジオカ、倉科カナ、高橋克典らドラマ版から続投するキャスト陣を捉えた場面写真が解禁された。【写真】ドラマシリーズの最強布陣がスクリーンに集結！『正直不動産』場面写真ギャラリー本作は、累計発行部数400万部を突破した同名漫画（漫画：大谷アキラ／原案：夏原武／脚本：水野光博）を原作にした社会派コメディー