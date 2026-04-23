小池栄子が主演を務める5月23日スタートの土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK）に、追加キャストとして温水洋一、ひょうろく、DOTAMAら6名の出演が決定した。葉子（小池）と共に調理する受刑者を演じる。【写真】『ムショラン三ツ星』新キャスト陣のソロショット本作は、現役で刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子氏が、刑務所内の知られざる食のありようを描いた傑作ノンフィクションのドラマ化。腕利きのイタリアンシェ